О новых возможностях чемпионата "Worldskills" рассказали в Алматинской области

Теперь студенты учатся управлять сетевыми устройствами как на консоли, так и в графическом интерфейсе.

Реализация проекта "Жас маман" осуществляется в соответствии с поручением первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, озвученным на церемонии открытия Года молодежи.

В Талдыкоргане состоялась презентация тренировочного лагеря "Worldskills" для улучшения навыков и опыта профессионального обучения Талдыкорганского высшего политехнического колледжа, созданного в рамках проекта "Жас маман".

Основной целью "Worldskills" является обеспечение материально-технической базы колледжа в соответствии с международными требованиями в рамках проекта "Жас маман", поддержка творческих способностей и интереса в процессе подготовки студентов к республиканским и международным чемпионата "World Skills" путем модернизации востребованных специальностей и внедрения международного опыта подготовки квалифицированных специалистов, модернизация навыков и приемов работы, - отметил директор Талдыкорганского высшего политехнического колледжа Еркат Мукажанов.

Стоит отметить, что в рамках проекта "Жас маман" обновлена учебно-производственная база колледжа. Приобретено современное оборудование для обучения студентов по 100 востребованным специальностям. Учебные кабинеты и мастерские по направлениям ІТ, строительства и коммунального хозяйства пополнились новыми технологиями. Теперь студенты учатся управлять сетевыми устройствами как на консоли, так и в графическом интерфейсе. Новая материально-техническая база позволит подготовить квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда.

Перечень оборудования для модернизации колледжей составлен в соответствии с рекомендациями местных исполнительных органов и колледжей, требованиями работодателей и стандартами WorldSkills. В результате в Талдыкорганском высшем политехническом колледже создан тренировочный лагерь World Skills, который позволяет нам готовить и сертифицировать участников чемпионатов различного уровня. В настоящее время в результате работы тренировочного лагеря студенты нашего колледжа готовятся к республиканскому чемпионату "World Skills-2020".

В тренировочном лагере World Skills готовят студентов к чемпионату по компетенциям: "Сетевое и системное администрирование", "графический дизайн", "IT-решения для бизнеса", "Web-дизайн и разработка", "3D моделирование и прототипирование", "Информационные кабельные сети", "кладка камня", "Малярные и декоративные работы", "облицовка плиткой", "бетонные работы", "столярное дело", "сухие строительные и штукатурные работы", "Инженерная графика CAD".

Активное использование данного оборудования в учебном процессе, безусловно, повысит качество образовательных услуг и послужит огромным преимуществом при подготовке к чемпионатам World Skills различного уровня.

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