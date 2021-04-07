Еще один регион попал в "красную" зону в Казахстане

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В "желтой" зоне остался только город Шымкент.
Карагандинская область перешла в "красную" зону по распространению коронавируса, передает zakon.kz.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 7 апреля, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. ⠀В "желтой" зоне остался только город Шымкент.⠀В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
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