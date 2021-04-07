Почти 20 млрд тенге собрано в Казахстане от налога на транспорт

Начиная с 2 апреля начисляется пеня за каждый день просрочки.

С 1 января по 1 апреля 2021 года по налогу на транспортные средства физических лиц в бюджет поступило 19,7 млрд тенге. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает zakon.kz.

По состоянию на 25 марта т.г. ранее поступило 6,6 млрд тенге, после направления push-уведомлений о предстоящих платежах поступило 13,1млрд тенге, - сообщили в КГД.

Там напомнили, что согласно внесенным изменениям в Налоговый кодекс, налог на транспортные средства за 2020 год физическим лицам необходимо было оплатить не позднее 1 апреля 2021 года.

Начиная с 2 апреля начисляется пеня за каждый день просрочки.

Согласно опросу, проведенному КГД Telegram канале по поводу того, каким способом казахстанцы узнали предстоящую сумму налога на транспортные средства за 2020 год, респонденты ответили следующим образом:

- 36% опрошенных узнали сумму налога с помощью мобильного приложения "e-Salyq Azamat";- 30% с помощью мобильного приложения банка;- 5% самостоятельно посчитали с помощью калькулятора в мобильном приложении "e-Salyq Azamat";- 21% опрошенных респондентов самостоятельно посчитали с помощью Калькулятора на портале КГД;- 8% предпочли сходить и получить консультацию в Управлении государственных доходов.

Ранее КГД сообщал, что в этом году впервые направит предстоящие платежи по налогу на транспортные средства до срока уплаты в бесплатное мобильное приложение КГД "e-Salyq Azamat".

Налог на транспортные средства физических лиц за 2020 год рассчитан на основании сведений Комитета административной полиции МВД.

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