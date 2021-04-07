Ведущий вебинара Аркадий Рубцов, юрист, эксперт в сфере ЖКХ, совладелец интернет-портала "Бюллетень собственника и предпринимателя ЖКХ".

Дамы и господа!

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА "Промежуточные итоги жилищной реформы". Расскажем, как проходит жилищная реформа в Казахстане? Что уже сделано для модернизации управления ЖКХ, а что еще предстоит сделать? А еще ответим на ваши вопросы.

Вы узнаете:

Как осуществляется образовательная деятельность в сфере жилищных отношений;

Какие имеются проблемы выбора новых форм управления в виде ОСИ и ПТ;

О предлагаемых поправках в жилищное законодательство;

Что нас ждет в перспективе развития сервисной деятельности.

Ведущий: Аркадий Рубцов, юрист, эксперт в сфере ЖКХ, совладелец интернет-портала "Бюллетень собственника и предпринимателя ЖКХ".

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