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Как проходит жилищная реформа в Казахстане

Фото: almaty.tv 7 апреля 2021, 11:00

Ведущий вебинара Аркадий Рубцов, юрист, эксперт в сфере ЖКХ, совладелец интернет-портала "Бюллетень собственника и предпринимателя ЖКХ".

Дамы и господа!

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА "Промежуточные итоги жилищной реформы". Расскажем, как проходит жилищная реформа в Казахстане? Что уже сделано для модернизации управления ЖКХ, а что еще предстоит сделать? А еще ответим на ваши вопросы.

Вы узнаете:

  • Как осуществляется образовательная деятельность в сфере жилищных отношений;
  • Какие имеются проблемы выбора новых форм управления в виде ОСИ и ПТ;
  • О предлагаемых поправках в жилищное законодательство;
  • Что нас ждет в перспективе развития сервисной деятельности.

Ведущий: Аркадий Рубцов, юрист, эксперт в сфере ЖКХ, совладелец интернет-портала "Бюллетень собственника и предпринимателя ЖКХ".

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