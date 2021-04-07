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Ведущий вебинара Аркадий Рубцов, юрист, эксперт в сфере ЖКХ, совладелец интернет-портала "Бюллетень собственника и предпринимателя ЖКХ".
Дамы и господа!
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА "Промежуточные итоги жилищной реформы". Расскажем, как проходит жилищная реформа в Казахстане? Что уже сделано для модернизации управления ЖКХ, а что еще предстоит сделать? А еще ответим на ваши вопросы.
Вы узнаете:
Ведущий: Аркадий Рубцов, юрист, эксперт в сфере ЖКХ, совладелец интернет-портала "Бюллетень собственника и предпринимателя ЖКХ".
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