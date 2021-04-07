Телеканал TALIM TV вошел в список каналов, бесплатно распространяемых нацоператором

Религиозный телеканал "Асыл Арна" изменил свое название на "TALIM TV" 26 февраля 2021 года.

Министерство информации и общественного развития подготовило проект приказа о внесении изменений в перечень теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором, передает zakon.kz.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 апреля.

В частности, в главе "Теле-, радиоканалы, распространяемые посредством цифрового эфирного телерадиовещания" появится строка:

В Нур-Султане и Алматы: 18 "TALIM TV"

В других регионах страны канал будет выходить под кнопкой 19.

Напомним, религиозный телеканал "Асыл Арна" изменил свое название на "TALIM TV" 26 февраля 2021 года.

Студия "Асыл арна" была создана в сентябре 2007 года при поддержке ДУМ РК В июне 2010 года телеканал начал вещание по спутниковым каналам связи.

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