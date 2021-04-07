Графа "Против всех" в бюллетенях: Мажилис принял законопроект в работу

Предусматривающий выборы акимов законопроект, взял в работу Мажилис

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты взяли в работу проект закона "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан" и пакет сопутствующих поправок к нему, передает корреспондент zakon.kz.

В законопроект вносятся изменения и дополнения, снижающие порог для политических партий на выборах в мажилис с 7% до 5%, добавление графы "Против всех" в бюллетени для голосования всех уровней, - говорится в заключении профильного комитета.

При этом отмечается, что в рамках законопроекта предусматривается ряд поправок в Конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан" по назначению указанных выборов; требованиям, предъявляемым к главам местных администраций; порядку выдвижения кандидатов; порядку сбора подписей в поддержку самовыдвиженцев; регистрации кандидатов; подсчету голосов при выборах; порядку установления и опубликования итогов выборов; порядку регистрации избранного акима после проведения выборов.

Также для реализации избирательных прав жителей соответствующих городов районного значения, сел, поселков, сельских округов законопроектом предусмотрена возможность самовыдвижения на выборы акимов. Кандидат, представляемый населением, собирает соответствующее количество подписей в свою поддержку.

Данный проект закона и пакет сопутствующих поправок к нему разработан по поручению главы государства.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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