Доллар продолжает дорожать

Курс евро также вырос.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 429,13 тенге, поднявшись еще на 1,67 тенге, передает zakon.kz.

Курс евро также вырос.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 430-432,3 тенге, евро – 505-512 тенге, рос. рубль - 5,6-5,67 тенге.

Между тем цены на нефть растут на торгах 7 апреля.

Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,46%, составив $59,60 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае увеличились на 0,51% — до $63,05 за баррель.

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