Zoom запретил госсектору СНГ пользоваться видеосвязью - СМИ

Требования Zoom касаются не только РФ, но и стран СНГ.

Zoom Video Communications запретила своим дистрибуторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ. Об этом пишет "Коммерсант", передает zakon.kz.

Zoom следует за Microsoft, которая отказалась от поставок софта в МГТУ им. Н. Э. Баумана из-за риска санкций со стороны США, полагают эксперты. Пострадать могут в первую очередь образовательные учреждения, которые закупали услуги Zoom. Но участники рынка уверены, что западные сервисы смогут заменить отечественные аналоги.

Журналисты издания ознакомились с письмом дистрибутора решений Zoom в России и СНГ "РайтКонф" партнерам от 31 марта. В нем говорится, что Zoom Video Communications Inc. отзывает у российского партнера авторизацию на продажу сервиса для госучреждений и организаций с государственными бенефициарами. Гендиректор "РайтКонф" Андрей Петренко подтвердил подлинность письма. По его словам, требования Zoom касаются не только РФ, но и стран СНГ.

Сейчас мы уточняем детали дальнейшей работы, не исключаю, что компания сделает отдельный продукт для госсектора,- добавил топ-менеджер.

По его словам, работа по действующим контрактам продолжится.

По оценкам TrueConf, Zoom стал самым популярным корпоративным сервисом видеосвязи в России, заняв 25% рынка. На втором месте сам TrueConf с 23%, затем Skype с 14%.

Политика Zoom может сказаться на работе школ и вузов. Согласно "СПАРК-Интерфакс", в 2020 году "РайтКонф" участвовал как минимум в четырех тендерах на поставку Zoom для образовательных учреждений в целом на 1,1 млн руб.

Zoom не первая компания, которая прекратила или ограничила оказание услуг в России.

В декабре 2020 года стало известно, что Microsoft отказалась продавать софт МГТУ им. Н. Э. Баумана, поскольку вуз попадает под санкции США за подготовку специалистов по вооружениям. Скорее всего, решение Zoom также связано с санкционными рисками, отмечает директор по развитию TrueConf Дмитрий Одинцов.

Учитывая, что США - это главный рынок для Zoom, компания старается исключить любые поводы, которые могут подорвать их имидж, - пояснил он.

Zoom не работает на рынках, которые считает токсичными, поскольку это может повлиять на стоимость акций на бирже, добавляет основатель ГК "Нейтроникс" Григорий Иванов.

Доля России в выручке Zoom не превышает 1%, поэтому компании, по его мнению, выгоднее пожертвовать этим рынком, нежели стоимостью акций. Другой причиной для ограничения оказаний услуг Zoom в России может быть сложность соблюдения законодательства, полагает партнер департамента налогов и права Deloitte Антон Зыков, например, о необходимости хранить данные пользователей на территории страны.

Директор центра разработки Artezio Дмитрий Паршин не считает отказ Zoom работать с госсектором трагедией. По его мнению, решения "Яндекс" вполне могут заменить Zoom в корпоративном и пользовательском сегменте видеоконференций. Кроме того, уже идет разработка перспективных российских аналогов Zoom для госсектора, отмечает эксперт. При этом, добавляет он, Zoom "вряд ли сможет вернуться на российский рынок с отдельным продуктом для этого сектора после длительной паузы". Среди конкурентов Zoom в России также "Видео мост", TrueConf, Webinar и ряд других сервисов, отмечает президент НП "Руссофт" Валентин Макаров, также можно ожидать прихода решений от Mail.ru Group и Сбербанка.

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