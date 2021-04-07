В Шымкенте усилили карантин

Запрещена деятельность банкетных залов, аквапарков, пляжей.

Главный государственный санитарный врач города Шымкента 7 апреля 2021 года подписал постановление «Об усилении мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе Шымкент», передает zakon.kz.

Усилить меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в г.Шымкент в 00.00 часов 12 апреля до 00.00 часов 26 апреля, говорится в документе.

Жителям и гостям города запрещается проведение массовых мероприятий (ауыз ашар, поминки,дни рождения, юбилеи, проводы, свадьбы, той, беташар и др).

Лицам старше 65 лет ограничивается передвижение по городу.

При посещение общественных мест, включая общественный транспорт, объектов, деятельность которых разрешена, строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению социальной дистанции и использованию антисептиков.

Также предписано перевести 50% офисных сотрудников на удаленную работу.

Ограничивается деятельность продовольственных и непродовольственных рынков , ярмарок при соблюдении заполняемости не более 30%, в будние дни с 6 до 18 часов, в выходные и праздничные дни с 9 до 17 часов.

Запрещена деятельность банкетных залов, аквапарков, пляжей.

Спа-центры, салоны красоты, оказывающие косметологические услуги работают по записи с 9 до 23 часов с приостановлением работы в воскресенье.

Запрещено работать детским оздоровительным лагерям и детским дошкольным учреждениям, за исключением дежурных групп (не более 20 человек).

Также запрещена работа детских развлекательных центров и цирков.

Кроме того, под запретом развлекательные учреждения - караоке, бильярдные, ночные клубы, боулинг-центры и т.д.

Торгово-развлекательные центры (ТРЦ) могут работать при заполняемости не более 30% с ограничением по времени с 9 до 22 часов.

Полностью текст постановления можно посмотреть здесь.

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