Более 8 тыс. алматинцев прошли полноценную вакцинацию от коронавируса

За прошедшие сутки (6 апреля) прививку получили 2 960 человек.

Данные о ходе вакцинации предоставили в Управлении общественного здоровья Алматы, передает zakon.kz.

По данным ведомства, с 1 февраля по 5 апреля "Спутником V" провакцинировано 47 275 человек.

Из них 8 805 получили оба компонента вакцины, соответственно, у них сформирован электронный паспорт вакцинации, - отметили в УОЗ.

За прошедшие сутки (6 апреля) прививку получили 2 960 человек.

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