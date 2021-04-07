За незаконный импорт и экспорт технологий установят уголовную ответственность – Нигматулин

Введение международного импортного сертификата - это своего рода гарантия того, что контролируемая Казахстаном продукция двойного назначения будет использована только в законных целях.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что введение новых законодательных норм обеспечит эффективность контроля специфических товаров, сообщает zakon.kz.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты одобрили в первом чтении законопроект с сопутствующими поправками "О контроле специфических товаров".

Проектом закона, в частности, устанавливается порядок экспорта и импорта специфических товаров, в т.ч. программного обеспечения технологий и научно-технической документации. При этом статьей 275 УК РК предусмотрена ответственность только за незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. В связи с этим депутаты предложили ввести ответственность и за незаконный импорт данных товаров и услуг.

Поддержав депутатов, Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин назвал внесенное предложение концептуальной поправкой.

Если руководствоваться правительственным вариантом законопроекта, то получается, что любое незаконное перемещение через границу технологий, научно-технической документации, программного обеспечения запрещено. Но в соответствии с Уголовным кодексом карается только незаконный экспорт. Поэтому, наверное, правильно подошли депутаты, установив наказание не только за незаконный экспорт, но и за незаконный импорт специфических товаров, - отметил Нурлан Нигматулин.

Предложение депутатов поддержали разработчик законопроектов – Министерство индустрии и инфраструктурного развития, а также Генеральная Прокуратура.

В ходе обсуждения депутаты также подняли вопрос контроля за перемещением специфических товаров через казахстанские участки внутренних границ ЕАЭС.

В связи с этим Спикер Мажилиса отметил, что введение международного импортного сертификата - это своего рода гарантия того, что контролируемая Казахстаном продукция двойного назначения будет использована только в законных целях.

Это важно. Это наши международные обязательства, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

При этом Председатель Мажилиса акцентировал внимание на важности того, чтобы министерства, входящие в систему контроля специфических товаров, были готовы к практической реализации всех законодательных норм законопроектов.

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