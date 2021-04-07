"Упал метеорит". В Казахстане и Кыргызстане сняли на видео светящийся в небе объект

В Казахстане это явление наблюдали жители Тараза.

В соцсетях распространяют видео из Казахстана и Кыргызстана, на которых в небе запечатлен светящийся объект, передает zakon.kz.

В Казахстане это явление наблюдали жители Тараза.

6 апреля, в 23:00, над Таразом скорее всего пролетел и сгорел небольшой метеор, судя по видео от подписчиков. Момент на несколько секунд отражался ярким зеленым свечением в небе! - говорится в описании к видео.

Необычные вспышки заметили горожане в небе над Таразом около 23.00 часов. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях. Согласно информации, световое явление, схожее с падением метеорита. Световое явление так же заметили жители Андижана и Бишкека,- говорится в описании к видео еще в одном паблике.

Жители Бишкека (Кыргызстан) тоже делятся видеороликами странного светящегося объекта.

Вот так сверкнул минувшей ночью над Бишкеком метеорит. МЧС Кыргызстана ищет место падения, - пишут в соцсетях соседней страны.

Ведущий инженер Института сейсмологии НАН Кыргызстана Гульжан Саадаева рассказала, что ученые изучают происшествие, сообщил 24.kg.

Мы изучим записи и дадим позже подробный ответ, - сказала она.

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