В каких странах началась третья волна Covid-19

Прививочная кампания следует вести как можно быстрее.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 131 миллион человек. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает zakon.kz.

По данным организации, рост смертности от COVID в Юго-Восточной Азии за семь дней составил 46%, в Северной и Южной Америке — 15%, в Восточном Средиземноморье — 7%, в Европе — 2%.

Во всем мире количество новых случаев COVID-19 увеличивалось шестую неделю подряд, и за последнюю неделю было зарегистрировано более 4 миллионов новых случаев. Число новых смертей также увеличилось на 11% по сравнению с прошлой неделей, зарегистрировано более 71 тысячи новых смертей, — говорится в бюллетене ВОЗ, опубликованном 2 апреля.

В странах Евросоюза уже объявили о начале третьей волны коронавируса, об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант

Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС. Мы входим в очень сложный период, в котором наша экономика будет серьезно затронута этой ситуацией. Мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения, — заявила Спинант.

В Польше также объявили третью волну пандемии коронавирусной инфекции, сообщил в ходе пресс-конференции министр здравоохранения страны Адам Недзельский.

Мы можем сказать, что третья волна пандемии уже в Польше, — сказал министр.

Третья волна коронавируса теперь в Италии, заявил губернатор провинции Эмилия-Романья (Болонья) Стефано Боначчини.

Главное, на что в настоящий момент следует сделать упор — это прививочная кампания, которую следует вести как можно быстрее, - считает губернатор.

В настоящее время ведущие страны Евросоюза ужесточают карантинные ограничения ввиду ускоряющихся темпов распространения пандемии.

Ситуация в Украине тоже остается напряженной. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль объявил, что в Украине началась третья волна коронавируса.

Пока в соседней Европе третья волна в самом разгаре, в России она более вероятна. Премьер-министр России Михаил Мишустин указал, что некоторые эксперты связывают будущий подъем заболеваемости COVID-19 в стране с новой волной на Западе.

Важно этого не допустить, — сказал глава правительства РФ.

Страны — лидеры по вакцинации населения от COVID-19

По поданным на 2 апреля вакцинация идет в 150 странах.

В тройку лидеров входят: Израиль (вакцина Pfizer/BioNtech, Moderna), Сейшельские острова (AstraZeneca/Oxford, Sinopharm), Объединенные Арабские Эмираты (AstraZeneca/Oxford, Sinopharm, Pfizer/BioNtech, Sputnik V).

Россия (ЭпиВакКорона, Sputnik V) занимает 65 место в мире.

По данным на 7 апреля, в Казахстане 217 тысяч 70 человек получили прививку от коронавируса.

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