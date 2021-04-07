Дарига Назарбаева выразила соболезнования в связи с кончиной актера Ильяса Турманова

Он скончался 4 апреля.

Депутат Мажилиса Дарига Назарбаева выразила соболезнования труппе и коллективу Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац в связи с безвременной кончиной ведущего актера Государственного академического русского театра для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац Ильяса Турманова, обладателя звания "Мәдениет қайраткері", награжденного медалью "Ерен еңбегі үшін", передает zakon.kz.

В своей телеграме Дарига Нурсултановна отметила, что в большой и дружной театральной семье случилось горе.

Выражаю глубокие соболезнования семье, коллективу и труппе легендарного театра. Тяжело терять родных и близких сердцу людей и в этот грустный и тяжелый момент я с глубочайшей скорбью разделяю вашу потерю и искренне соболезную всем, кто знал и любил этого талантливого актера - настоящего мастера перевоплощения, замечательного, доброго и искреннего человека, который всем сердцем был предан театру, сцене и своему зрителю, - отметила Дарига Назарбаева.

Она отметила, что память о покойном актере будут хранить любящие сердца родных и близких ему людей - всех тех, кто прошел с ним по жизни рядом.

Ранее соболезнования в связи с кончиной Турманова выразил известный российский певец, патрон казахстанского театра, народный Артист России Николай Басков. а также министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова и артисты Москвы.

Ведущий актер Театра для детей и юношества имени Наталии Сац Ильяс Турманов скончался 4 апреля после продолжительной болезни. Его коллеги сообщили, что он умер от коронавируса.

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