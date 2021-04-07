Монополисты решают свои проблемы за счет потребителей, заявляют депутаты

Депутаты возмущены также заявлением Министерства энергетики о повышении с 1 апреля предельных тарифов теплоэлектростанций на 15%.

Создать единый орган с регуляторными функциями по утверждению тарифов ЖКХ и передать его под контроль Президента предложили депутаты Мажилиса, передает zakon.kz.

Такое мнение членов фракции "Народной партии Казахстана" озвучил Газиз Кулахметов, обращаясь на пленарном заседании Мажилиса с депутатским запросом к заместителю премьер-министра страны Роману Скляру.

По словам депутата, повышение цен на продукты питания, тарифы, услуги и горюче-смазочные материалы, особенно на фоне пандемии коронавируса, стали самыми волнующими казахстанцев.

По данным февральского опроса ОФ "Центр социальных и политических исследований "Стратегия", "44% опрошенных сказали, что экономическое положение страны плохое или очень плохое. К примеру, в 2020 году таких было 14%, а в 2009-м - 15%. Материальное положение своей семьи назвали плохим и очень плохим 26%. А 13% сказали, что денег не хватает даже на продукты питания, что по существу есть показатель нищеты. А тех, кому "хватает на еду, но не хватает на одежду", впервые с 2004 года стало 35%, - сказал Газиз Кулахметов.

Депутаты возмущены также заявлением Министерства энергетики о повышении с 1 апреля предельных тарифов теплоэлектростанций на 15%, которое аргументировано необходимостью модернизации оборудования, износ которого составляет 53%.

То есть сложилась ситуация, когда монополисты, как обычно, решают свои проблемы за счет потребителей, повышая предельные тарифы, - выразил недовольство парламентарий.

При этом Галымжан Кулахметов напомнил о нормах закона по вопросам электроэнергетики, инвестиционной деятельности субъектов естественных монополий и регулируемого рынка от 2012 года, суть которых заключается в том, что принятые поправки должны способствовать введению рынка мощности как механизма, обеспечивающего поставщикам (инвесторам) гарантированную возможность возмещения затрат на ввод нового оборудования, т.е. на модернизацию и перевооружение отрасли.

Депутат считает, что на тот момент предполагалось, что новый закон позволит соблюсти баланс интересов потребителей, предпринимателей и государства, и поставщики услуг обязаны будут инвестировать в оборудование и вовремя модернизировать свой парк.

Однако в ноябре 2018 года на заседании Совета Безопасности Президент Нурсултан Назарбаев подверг резкой критике энергетическую отрасль и назвал преступлением повышение тарифов. Он отметил, что монополисты заработали за семь лет миллиарды тенге, обещая модернизацию производства, - заявил Газиз Кулахметов, отметив, что крупные энергетические компании незаконно обогащались за счет потребителей, включая в стоимость услуг премии, бонусы работникам, вознаграждения по кредитам, необоснованно завышая производственные затраты.

Парламентарий уточнил, что тогда Президентом дано поручение о пересмотре тарифов на электроэнергию и было снижение предельной величины тарифа на мощность - с 700 тыс. тенге до 590 тыс. тенге за 1 МВт. В то время министр энергетики Бозумбаев пообещал, что тарифы на электроэнергию не будут повышаться до 2025 года включительно, и такой подход Министерства энергетики был концептуально поддержан Правительством.

Члены фракции "Народной партии Казахстана" также возмутились, что Министерство энергетики является отраслевым регулятором, соответственно, имеется факт конфликта интересов при утверждении тарифов энергопроизводящих организаций. Получается, что Министерство энергетики само дает разрешение и само же контролирует соблюдение требований законодательства. Налицо раздробленность органов, отсутствие единого регулятора, считают они.

В целях соблюдения принципа баланса интересов потребителей, предпринимателей и государства мажилисмены предлагают создать подотчетный Президенту единый орган, объединяющий некоторые функции министерств энергетики, национальной экономики, для передачи ему регуляторных функций по утверждению тарифов ЖКХ (вода, тепло, электричество, газ и др.).

Кроме того, депутаты считают необходимым ввести ценовое регулирование стоимости энергетического угля, зафиксировав нынешнюю цену на товарный и сжиженный газ до 2025 года.

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