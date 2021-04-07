Главе Еврокомиссии не досталось места во время встречи с Эрдоганом

Член Европейского парламента депутат Софи ин’т Велд считает, что произошедшее не было случайностью.

Встреча Эрдогана с Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем состоялась накануне в Анкаре. Во время встречи главе Еврокомомиссии не досталось места, передает zakon.kz.

На опубликованных в кадрах видно, что главе ЕК не досталось места в зале заседаний, так как стульев было всего два, один из которых занял Мишель.

В итоге фон дер Ляйен пришлось сесть на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлута Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг.

Согласно принятым нормам, во время подобных переговоров это место обычно отводят переводчикам и другим участникам встречи.

Член Европейского парламента депутат Софи ин’т Велд считает, что произошедшее не было случайностью. Она также задалась вопросом, почему председатель Евросовета Шарль Мишель ничего не предпринял.

На переговорах глав европейских институтов с Эрдоганом обсуждалось развитие экономического сотрудничества, а также по вопросы беженцев.

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