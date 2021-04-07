Самый богатый человек в мире поддержал Байдена в повышении налогов

Amazon уже давно критикуют за то, что она в течение многих лет практически не платит федеральных налогов.

Amazon поддерживает повышение корпоративного налога, предложенное президентом США Джо Байденом, чтобы помочь оплатить план развития инфраструктуры в размере 2 трлн долларов. Об этом заявил основатель компании Джефф Безос, передает zakon.kz со ссылкой на New York Post.

Глава Белого дома предложил увеличить ставку корпоративного налога до 28% с 21%, чтобы реализовать масштабный план. Речь идет о "самых больших инвестициях в американские рабочие места со времен Второй мировой войны". Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты не видели подобных вложений с момента строительства системы автомагистралей между штатами в 1950-х и космической гонки с СССР с 1957 по 1988 годы.

Мы с нетерпением ожидаем, что Конгресс и Администрация президента соберутся вместе, чтобы найти правильное, сбалансированное решение, которое поддержит или повысит конкурентоспособность США, - говорится в заявлении Безоса.

Уходящий генеральный директор Amazon отметил, что его компания поддерживает "сосредоточенность администрации на смелых инвестициях в американскую инфраструктуру".

Заявление Безоса прозвучало после того, как Байден обнародовал свой план и высказался о выплате федеральных налогов со стороны Amazon. На прошлой неделе президент США заявил, что Amazon является одной из 91 компаний из списка Fortune 500, которые "используют различные лазейки, чтобы не платить ни единого пенни федерального подоходного налога".

Amazon уже давно критикуют за то, что она в течение многих лет практически не платит федеральных налогов.

Джефф Безос, самый богатый человек в мире, уйдет с поста генерального директора в третьем квартале 2021 года.

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