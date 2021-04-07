Как изменились цены на жилье в марте 2021 года

Так, квадратный метр "вторичного" жилья в марте стоил в среднем 257 336 тенге.

За месяц (с марта 2021 года к февралю 2021 года) цены перепродажи благоустроенного жилья повысились на 2%. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики, передает zakon.kz.

При этом цены продажи нового жилья выросли на 0,5%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,6%.

По данным Бюро, стоимость в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой составила 324 493 тенге.

Квадратный метр "вторичного" жилья в марте стоил в среднем 257 336 тенге. Арендная плата - 1 725 тенге за кв. метр.

Из статданных видно, что в январе-марте 2021г. прирост по сравнению с январем-мартом 2020г. стоимости первичного жилья составил 7,9%, вторичного - 20,2%, арендной платы - 10,6%.

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