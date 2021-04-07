Скопинского маньяка наказали за скандальное интервью Собчак

Сумма штрафа составила 1200 рублей (6 700 тенге).

Скопинского маньяка Виктора Мохова оштрафовали, передает zakon.kz.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, причиной штрафа стало его участие в съемках в программе Ксении Собчак. Сумма штрафа составила 1200 рублей (6 700 тенге). Соответствующее постановление вынес суд.

О штрафе Мохову российские СМИ писали 5 апреля. Но причина не сообщалась. Формулировка звучала так: "участие в массовом мероприятии - съемках видеоролика с очным участием, хотя ранее суд ограничил его участие в массовых мероприятиях".

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщали, что это не первый адмштраф, который получил Мохов после освобождения. На него также составили протокол за то, что он в назначенный срок не вернулся в родной город.

В 2005 году Мохов был приговорен к 16 годам 10 месяцам с отбыванием в колонии строгого режима за похищение и неоднократное изнасилование двух девушек (14 и 17 лет). Он продержал их в подвале хозяйственной постройки около своего дома в Скопине почти четыре года.

За Моховым установлен надзор: ему шесть лет нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, дважды в месяц он должен отмечаться в полиции.

Вскоре после освобождения Мохов принял участие в программе Ксении Собчак, где в деталях рассказал о своих преступлениях. Интервью вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Телеведущую обвинили в "романтизации" и пропаганде поступков таких людей, как Мохов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!