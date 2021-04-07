Токаев поручил Кульгинову организовать своевременную массовую вакцинацию

Президенту было доложено о мерах по стабилизации эпидемиологической ситуации и вакцинации в столице.

Глава государства принял акима города Нур-Султана Алтая Кульгинова, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду. Президенту было доложено о мерах по стабилизации эпидемиологической ситуации и вакцинации в столице.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что только в случае скорейшего получения гражданами прививок от коронавируса они не будут подвергать друг друга опасности в общественных местах, восстановится деловая активность, служащие смогут выходить на работу, население в целом вернется к нормальной жизни.

Президент поручил акиму организовать своевременную и массовую вакцинацию граждан, контролировать эпидемиологическую ситуацию, принять другие меры по защите здоровья населения.

Главе государства была представлена информация о решении проблемы трехсменных школ путем строительства новых учебных заведений, а также об обеспечении доступным жильем граждан, стоящих в очереди.

Касым-Жомарт Токаев также дал Алтаю Кульгинову поручения, касающиеся газификации города, привлечения инвестиций, эффективной реализации Дорожной карты занятости, поддержки малого и среднего бизнеса.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!