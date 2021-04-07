Бесплатное образование будет предоставляться в инновационных школах

Школы будут оснащены по последнему слову инновационного прогресса.

Рейтинги казахстанской системы образования сегодня, к сожалению, невысоки. Например, по результатам участия в Международной программе по оценке образовательных достижений обучающихся PISA наша страна заняла лишь 69-е место по читательской и естественнонаучной грамотности среди 78 стран-участниц и 54-е место — по математической. Решить проблему с качеством образования, призван, в том числе, масштабный инновационный проект по строительству сети школ BINOM. Впервые в истории казахстанские школьники смогут получить международное качественное образование абсолютно бесплатно.

Запуск первых шести уникальных школ в Нур-Султане, проектной мощностью 2 000 учащихся в одну смену каждая, возможен уже в 2021-2022 гг. Учебный процесс здесь будет организован на основе казахстанской модели образования и передовых международных систем (Финляндии, Великобритании, Южной Кореи).

Строительство будет реализовано через механизм государственно-частного партнёрства. Бизнес возьмет на себя риски и инвестиции, а государство обеспечит покрытие затрат на строительство и обучение в течение нескольких лет.

Есть государственная программа по строительству школ в Казахстане, и любая компания-инвестор может принять в ней участие. Несколько крупных застройщиков Казахстана уже присоединились к проекту, - рассказал директор по развитию бизнеса BI Construction & Engineering Аян Зикирин.

Школы будут оснащены по последнему слову инновационного прогресса. Аналогом BINOM, по уровню Smart-оснащения являются НИШ. В каждой школе предусмотрены: расширенные лаборатории, кинозал, игровые комнаты, смарт-классы, 3D-принтер для творческих экспериментов, кабинеты робототехники.

В библиотеках будут ноутбуки и интерактивные парты, а на территории расположатся теплицы и натуралистические зоны, беседки, work-out и спортивные площадки.

Напомним, что Президентом в рамках расширенного заседания Кабмина озвучена необходимость строительства 800 новых школ, из которых задача на 2021- открытие 200 новых школ. Только в столице не хватает 26 тыс ученических мест, прогнозируемый дефицит к 2025 году - более 90 тыс. В целом по Казахстану 260 тыс школьников ощущают нехватку мест.

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