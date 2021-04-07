Костанайский областной противопаводковый штаб работает в круглосуточном режиме

Наступления активной фазы паводка ожидают в эти выходные.

В эти дни жители некоторых районов Костаная столкнулись с проблемой талых вод. Из-за резкого потепления дворы частных домов, многоэтажек, улиц города и дачных обществ оказались в зоне подтопления. На территории дачного общества "Текстильщик" состоялся выездной брифинг с участием заместителя начальника ДЧС Костанайской области Азамат Оримбаева и руководителя городского Отдела ЖКХ, ПТ и АД Н.Мусина, передает zakon.kz.

Наурызбай Мусин заявил, что в некоторых домах частного сектора в особенности Костанай-2 и дачных обществ, с проблемой затопления жители сталкиваются не первый год.

В ходе профилактических мероприятий спасатели и работники акимата заранее проводили разъяснительную работу с населением, раздавали листовки и рекомендовали жителям покупать помпы для откачки весенних вод.

В компетенцию отдела ЖКХ входит очистка водопропускных труб, уборка снега с проезжей части и улиц, - уточнил руководитель ЖКХ, ПТ и АД Костаная. - Работники коммунальных служб выезжают по заявкам, поступающим в IKomek. В первую очередь помощь оказывают социально уязвимым слоям: пенсионерам и инвалидам. Задача - помочь людям и решить их проблемы.

В свою очередь заместитель начальника ДЧС Костанайской области А.Оримбаев отметил, что в целях ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в круглосуточном режиме работает областной противопаводковый штаб:- С наступлением плюсовых температур в зону риска в первую очередь попадают жители частного сектора, а также владельцы дачных территорий проживающих в низинах. Ведь именно здесь формируется естественный сток при интенсивном таянии снега. До наступления "дружной весны" следует проводить заблаговременную очистку и вывоз снега от стен своих жилых домов, дворов, прилегающей территории.

Вместе с соседями очистить от снега и наледи канавы и сточные желоба.

Тем временем, наступления активной фазы паводка ожидают в эти выходные, после потепления специалисты прогнозируют приход воды с полей.

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