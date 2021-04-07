COVID-19: военные медики проходят спецподготовку

В ходе занятий были детально проработаны вопросы соблюдения режима инфекционной безопасности.

В Военном клиническом госпитале Министерства обороны в Алматы прошли занятия по тактико-специальной подготовке медицинского персонала в условиях распространения COVID-19, передает zakon.kz.

Военные медики рассмотрели порядок действий и отработали схему оповещения персонала при подозрении или диагностировании опасной инфекции. Особое внимание было уделено правилам первичной сортировки и размещения больных при их массовом поступлении, методике их обследования. Эти вопросы c детализацией действий руководства, врачей, медицинского персонала были разобраны в практической части занятия. пресс-служба Министерства обороны РК

В ведомстве отметили, что в ходе занятий были детально проработаны вопросы соблюдения режима инфекционной безопасности, использования средств индивидуальной защиты, входа в "грязную" зону и выхода из нее.

Участники учения показали высокий уровень профессиональной подготовки, необходимой для слаженной и оперативной работы в экстренных ситуациях, обеспечения санитарно-эпидемиологических норм и оказания качественной медицинской помощи больным, - добавили в пресс-службе.

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