Новый глава "Самрук-Қазына" отчитался Елбасы о результатах работы фонда

В ходе встречи Нурсултану Назарбаеву была представлена информация о результатах работы фонда за прошлый год и первый квартал 2021 года.

Нурсултан Назарбаев принял председателя правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" Алмасадама Саткалиева, передает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

В ходе встречи Нурсултану Назарбаеву была представлена информация о результатах работы ФНБ "Самрук-Қазына" за прошлый год и первый квартал 2021 года, а также о ходе исполнения поручений, данных на заседаниях совета по управлению фондом "Самрук-Қазына".

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Фонд "Самрук-Қазына" успешно завершил прошлый год. Компании фонда закончили 2020 год без существенных сокращений персонала, сохранив непрерывный производственный процесс. По итогам 2020 года стоимость активов фонда достигла 13,9 триллионов тенге, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Саткалиев проинформировал Елбасы о деятельности по трансформации фонда в инвестиционный холдинг и ключевых приоритетах на ближайшие годы.

Первый Президент Казахстана отметил, что фонд является национальным богатством Казахстана и необходимо продолжить работу по преумножению его активов на благо всего народа.

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За короткий срок фонд сумел перестроиться и принять оперативные меры. Стратегические ключевые отрасли работают нормально. В 2020 году фонд направил в государственный бюджет 870 миллиардов тенге, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Также Елбасы подчеркнул важность принятия конкретных мер для дальнейшего повышения эффективности компаний Фонда.

В завершение встречи председатель совета по управлению национальным фондом дал ряд конкретных поручений и пожелал Саткалиеву плодотворной и успешной работы.

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