Информацию о смерти сотрудницы роддома после вакцинации прокомментировали в Минздраве

По предварительным данным, как рассказали в Минздраве, причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца.

Вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала информацию о смерти сотрудницы роддома Алматы после получения вакцины от коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.

К этому часу случаев смерти от вакцины против коронавирусной инфекции нет. Если говорить о смерти коллеги из Алматы, мы эту информацию проверили. Хочу отметить, что она умерла спустя два дня после вакцинации, упала дома и умерла. По предварительным данным, причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца. Мы сейчас не можем сказать, что это смерть в результате вакцинации, - сказала Ажар Гиният на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Она отметила, что сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. В Алматы сформирована специальная комиссия по расследованию данного факта.

Напомним, в Сети распространили видео, на котором говорилось, что сотрудница роддома №4 Алматы скончалась после получения прививки от КВИ. По словам автора видео, женщина получила прививку, а на утро следующего дня умерла.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!