"Стал избивать и душить ее": женщина убила мужа в Алматинской области

Подозреваемая задержана и помещена в ИВС.

В Алматинской области пьянки и побои со стороны мужа стали причиной его убийства, передает zakon.kz.

4 апреля с ножевым ранением в области сердца в своем доме обнаружен труп 57-летнего жителя станции Шамалган. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 99 ч. 1 "Убийство". пресс-служба ДП Алматинской области

Как уточнили в ведомстве, прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что ножевое ранение нанесла 54-летняя супруга.

Установлено, что мужчина до этого неоднократно избивал супругу. В очередной раз изрядно выпивший мужчина, разбудив жену, с кухонным ножом в руках стал избивать и душить ее. Отчаявшаяся женщина вырвала нож и нанесла им удар в грудь обидчику, - говорится в сообщении.

В ДП отметили, что "подозреваемая в порядке ст. 128 УПК РК задержана и помещена в изолятор временного содержания до решения вопроса об избрании меры пресечения".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!