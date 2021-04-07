В центре Турции разбился военный самолет

Истребитель Northrop F-5 потерпел крушение во время обучающего полета.

В районе города Конья в центральной Турции разбился истребитель из состава "Турецких звезд", в результате чего погиб летчик военной пилотажной группы, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По информации газеты Sabah, истребитель Northrop F-5 потерпел крушение во время обучающего полета.

Летчик самолета NF-5 из состава наших ВВС погиб при крушении. Министерство национальной обороны Турции

О том, что самолет входил в состав "Турецких звезд" уточнил губернатор провинции Конья Вахдеттин Озкан в эфире телеканала TRT.

Пилотажная группа "Турецкие звезды" регулярно выступает на различных авиасалонах и форумах, в том числе и в России. Члены пилотажной группы демонстрировали фигуры высшего пилотажа во время международного военно-технического форума "Армия-2017" в Кубинке и на авиасалоне МАКС-2019.

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