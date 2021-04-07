Районных акимов Нур-Султана накажут за грязь и подтопления улиц

Об этом сообщил аким столицы Алтай Кульгинов.

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил, что районных акимов столицы накажут за грязь и подтопления улиц, передает zakon.kz.

С наступлением весны необходимо приводить город в порядок. Это вопросы санитарной очистки, своевременного вывоза снега, благоустройства, приведения фасадов в надлежащий вид и т.д. Участились обращения со стороны жителей. Мои пешие обходы также показывают, что не все районные акимы качественно выполняют свою работу. В районных акиматах имеются факты перекладывания ответственности друг на друга, - написал он на своей странице в Instagram.

По его словам, "больше всего нареканий по районам Есиль и Алматы".

Это несвоевременная уборка территорий, слабый контроль за работой подрядных организаций, несвоевременное реагирование на обращения жителей. Часть работ и вовсе пустили на самотек! Акимам районов Алматы и Есиль сделано строгое замечание, - подчеркнул градоначальник.

Он отметил, что "всем акимам районов поручено выйти из кабинетов и пешком обходить свои территории, не "футболить" решение вопросов и отвечать за вверенный участок".

Все недочеты должны быть исправлены в сжатые сроки. В случае некачественного и несвоевременного выполнения работ, будем привлекать к дисциплинарной ответственности, - заключил Кульгинов.

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