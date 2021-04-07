Около 100 человек эвакуировали из торгового дома в центре Кокшетау

Неизвестный сообщил о минировании Т/Д.

В Кокшетау около 100 человек эвакуировали из торгового дома "Арбат", расположенного в центре города, сообщает zakon.kz.

В 20:33 в дежурную часть департамента полиции поступило телефонное сообщение с ДЧС о том, что к ним позвонил неизвестный и сообщил о том, что торговый дом "Арбат" заминирован. Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, прибыли автопатрули и пешие наряды. Эвакуировано около 100 человек. В настоящий момент сотрудники полиции обследуют здание, работают взрывотехники. пресс-служба ДП Акмолинской области

Также в ведомстве отметили, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности звонившего.

Объявили отбой, информация о минировании не подтвердилась, - добавили позднее в пресс-службе.

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