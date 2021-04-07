Влюбленных подростков-беглецов из Тараза нашли в другой стране

Их нашли в Кыргызстане.

Влюбленных подростков-беглецов из Тараза нашли в Кыргызстане, сообщает zakon.kz.

23 марта в полицию обратилась 45-летняя жительница Тараза с заявлением о пропаже 17-летнего сына. В ночь с 22 на 23 марта подросток вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. В момент ухода с его телефона пришло сообщение о том, что он решил уйти по собственной воле, - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте МВД РК.

По словам матери, юноша имел при себе мобильный телефон и небольшую сумму денег, вырученную в результате сбора и сдачи металлолома.

Как отмечается, в ходе оперативно-розыскных мероприятии было установлено, что причина ухода юноши – семейный конфликт из-за 16-летней подруги, с которой родители запретили ему общаться. Молодые "возлюбленные" решили податься в бега.

В поисках несовершеннолетних были задействованы полицейские городского и районных отделов Жамбылской области и волонтеры. Ориентировки на подростков были разосланы во все областные департаменты полиции. Спустя две недели стражи порядка Кыргызстана нашли их при сдаче металлолома в один из пунктов приема. Выяснилось, что таким образом они зарабатывали на хлеб. Пытаясь затруднить поиск, молодые люди перекрасили волосы в темный цвет, - следует из сообщения.

Также сообщается, что подростки находятся в полном здравии и порядке, их жизни ничто не угрожает.

В настоящее время законные представители несовершеннолетних выехали за ними в Кыргызстан. Проводится расследование, - отмечается в сообщении.

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