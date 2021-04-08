Людей без масок не будут запускать в автобусы в Актау

"Безмасочников" чиновники планируют выявлять во время рейдов.

О соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного и масочного режимов сообщалось в постановлении главного санитарного врача Мангистауской области от 6 марта. Согласно документу, наполняемость автобусов пассажирами не должна быть больше количества посадочных мест, передает zakon.kz.

Как сообщает lada.kz, теперь при несоблюдении масочного режима кондукторы имеют право не запустить пассажира в автобус.

В акимате Актау сообщили, что чиновники будут выявлять пассажиров-"безмасочников" во время рейдов, которые планируют начать с 8 апреля.

Эпидемия коронавируса снова набирает обороты: три соседние области вошли в "красную" зону. В связи с этим просим соблюдать санитарные нормы и носить маски в общественном транспорте. Берегите себя и своих близких, - добавили в городском акимате.

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