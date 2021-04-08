Сразу пять разновидностей коронавируса выявили на Кубе

Жителей острова власти призвали строго следовать действующим ограничительным мерам.

По меньшей мере пять разновидностей COVID-19 обнаружили медики на Кубе, передает zakon.kz со ссылкой на m24.ru.

Кроме того, эксперты отмечают увеличение количества заражений "южноафриканским" и "калифорнийским" штаммами коронавируса на прошлой неделе.

Отмечается, что на западе Кубы наблюдается активное распространение COVID-19.

Жителей острова власти призвали строго следовать действующим ограничительным мерам.

Также сообщается, что власти планируют ужесточить ограничительные меры в Гаване.

До середины апреля власти планируют завершить финальный этап клинических испытаний двух кубинских вакцин против коронавируса. Такими темпами к осени они рассчитывают привить до 80% населения.

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