Госдеп США выразил заинтересованность в стабильных отношениях с Россией

Прайс отметил, что достичь стабильных отношений между странами поможет дипломатия.

США стремится наладить отношения с российской стороной, несмотря на наличие разногласий между Вашингтоном и Москвой, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, стенограмма его пресс-брифинга опубликована на сайте департамента.

Да, у нас есть глубокие разногласия с Российской Федерацией. <...> Но мы также говорили, что хотим стабильные и предсказуемые отношения с Москвой. <...> Даже если мы продолжаем привлекать Москву к ответственности за ее действия, — сообщил он.

Прайс отметил, что достичь стабильных отношений между странами поможет дипломатия.

В марте в интервью ABC News президент США Джо Байден заявил, что российский президент Владимир Путин "заплатит" за вмешательство в американские выборы. Байден также утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей.

Источники Bloomberg 8 апреля сообщили, что Белый дом закончил изучать данные о предполагаемых враждебных действиях Москвы и хакерской атаке на правительственные учреждения и рассматривает новые санкции против России. По словам собеседников издания, ограничения могут включать санкции против людей, близких к Путину, а также в отношении органов, связанных с вмешательством в выборы.

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