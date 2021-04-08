Геннадию Головкину исполнилось 39: видео легендарных нокаутов боксера

Из своих 43 боев в профессиональной карьере казахстанский боксер Геннадий Головкин выиграл 41.

Сегодня казахстанский боксер Геннадий Головкин отмечает свой 39-й день рождения, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

К этой дате он подошел в статусе чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. В своем последнем бою, который состоялся в декабре, Головкин "удосрочил" в седьмом раунде поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и защитил свои пояса.

Когда Геннадий проведет свой следующий поединок, пока неизвестно. Изначально планировалось, что они встретится в мае с мексиканцем Хайме Мунгией (36-0, 29 КО), однако их переговоры зашли в тупик. Одним из вероятных соперников GGG называют чемпиона WBA Super Риоту Мурату (16-2, 13 КО).

Из своих 43 боев в профессиональной карьере казахстанский боксер Геннадий Головкин выиграл 41, причем 36 — нокаутом.

Из самых крутых нокаутов в исполнении GGG можно выделить следующие: в боях с Марко Антонио Рубио, Вилли Монро-младшим, Дэниэлом Гилом, Мэттью Маклином, Гжегожем Проксой и Нобухиро Исидой. Все эти нокауты Головкина восхищают фанатов по всему миру и регулярно попадают во всевозможные подборки. Видео можно посмотреть ниже.

Что касается нокаутов Геннадия за последние годы, то он финишировал Ванеса Мартиросяна, Стива Роллса, а в недавнем поединке заставил сдаться Камила Шеремету.

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