Военный истребитель NF-5 разбился в Турции

Турецкое военное ведомство подтвердило гибель пилота истребителя.

В районе города Конья, расположенного в центральной части Турции, потерпел крушение военный истребитель пилотажной группы "Турецкие звезды", сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По данным газеты Sabah, боевая лётная машина разбилась в ходе обучающего полёта. При этом первоначально сообщалось, что катастрофу потерпел истребитель F-16, однако позже появилась информация, что крушение потерпел истребителем Northrop F-5.

Позднее, Министерство обороны Турции подтвердило крушение самолета.

Самолет, принадлежащий ВВС Турции, который совершал учебный полет в Конье, по неизвестной пока причине потерпел крушение в 14.15 (мск). Начато расследование, - говорится в Twitter Минобороны.

Турецкое военное ведомство также подтвердило гибель пилота истребителя.

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью пилота.

С большим огорчением узнал о том, что в результате катастрофы во время учебного полета в Конье погиб наш пилот. Выражаю соболезнование семье, Вооруженным силам и народу Турции, - написал Эрдоган в Telegram.

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