Автомобиль с подложными номерами разъезжал по Нур-Султану 

Водителю грозит штраф.

В Нур-Султане полицейские задержали водителя автомобиля с подложными номерами, сообщает zakon.kz.

Около 20.00 часов при патрулировании улицы Тауелсиздик сотрудниками полиции остановлен водитель за нарушение правил маневрирования, тем самым нарушивший требования статьи 595 КоАП РК, - сообщили в пресс-службе ДП столицы.

При проверке документов полицейские выяснили, что водитель поставил на транспортное средство подложный государственно-регистрационный номерной знак. За управление автомобилем с заведомо подложными или поддельными номерными знаками возбуждено административное производство по статье 590 части 4 КоАП РК.

Автомобиль водворен на коммунальную стоянку. Водителю грозит штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортными средствами сроком на один год.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!