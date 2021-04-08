Убийство похищенной девушки потрясло кыргызстанцев. Они собираются на митинг

Кыргызстанцы возмущены действиями милиции.

5 апреля в Бишкеке похитили 26-летнюю Айзаду Канатбекову. Через два дня ее нашли убитой. Сам похититель совершил суицид. Кыргызстанцы возмущены действиями милиции и собираются на митинг, передает zakon.kz.

В Бишкеке 5 апреля примерно в 7 утра возле кафе похитили девушку 1994 года рождения. Ее звали Айзада Канатбекова. Преступление попало на камеру. На кадрах видно, как трое мужчин заталкивают в машину сопротивляющуюся девушку.

Родственники Айзады сообщили, что похитителем является мужчина, которому больше 30 лет. Его неоднократно просили не беспокоить Айзаду. Они написали заявление в милицию, но, по их словам, там не принимают мер для поисков.

Вчера, 7 апреля, в Чуйской области в машине нашли тела двух человек. Ими оказались Айзада Канатбекова и ее похититель.

Внутри автомобиля были обнаружены труп 26-летней К. А. и 36-летнего Т. З., на теле которого были ножевые ранения. Местный пастух сообщил, что эту машину в этом месте видел еще 5 и 6 апреля, но не обратил особого внимания, так как думал, что она застряла в грязи. Только 7 апреля мужчина подошел к автомобилю и увидел в салоне трупы, после чего сразу же сообщил в милицию, - сообщили в ГУВД.

Милиция предполагает, что мужчина поссорился с девушкой, а затем задушил ее. После этого он покончил жизнь самоубийством.

По подозрению в похищении Канатбековой задержан 29-летний мужчина и водворен в ИВС. Милиция установила данные оставшихся двоих соучастников, подозреваемых в похищении. Продолжаются их поиски.

Информация о смерти Айзады потрясла кыргызстанцев. Они обвинили милицию в бездействии и потребовали отставки главы МВД Улана Ниязбекова и начальника ГУВД Бишкека Бакыта Матмусаева.

Наряду с этим граждане вспоминали историю о похищении Бурулай Турдалиевой. Они отмечали, что из трагедии Бурулай милиция не сделала никаких выводов. Имя этой девушки стало нарицательным. На стене здания медицинского колледжа, в котором она училась, висит ее портрет как символ борьбы с кражей невест.

В мае 2018 года 19-летняя Бурулай была похищена для принуждения к браку. Резонанс вызвал тот факт, что она умерла от рук своего похитителя, 30-летнего Марса Бодошева, прямо в отделении милиции. Он зарезал девушку и попытался совершить суицид. На ее теле убийца вырезал буквы "Н+Б". Родственники убитой рассказали, что на "Н" начинается имя молодого человека Бурулай, за которого она собиралась замуж.

Суд приговорил Марса Бодошева к 20 годам тюрьмы. 23 сотрудника органов внутренних дел, включая сотрудников ГАИ и отделения милиции, в котором погибла Бурулай, понесли дисциплинарную ответственность, против пятерых возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Но вернемся к делу об убийстве Айзады. В милиции рассказали, что сразу после того, как поступило заявление о ее похищении было начато расследование по статье "Похищение лица с целью вступления в брак".

В процессе разыскных мероприятий выяснилось, что 35-летний Т. З. вместе со своими знакомыми похитили девушку. По имеющимся данным, похититель и Айзада Канатбекова были знакомы около четырех месяцев. Так как Т. З. таксовал, приезжал к ней на встречи на машине. Он якобы часто говорил своим знакомым о планах жениться на Айзаде Канатбековой, - рассказали в ГУВД.

В ведомстве заверили, что поисковые и разыскные мероприятия не прекращались ни на минуту.

Убийство Айзады Канатбековой прокомментировал премьер-министр Улукбек Марипов. Он принес соболезнования семье погибшей, сказал, что похищение для принуждения к браку - это преступление, за которым должно следовать уголовное наказание.

Все виновные понесут справедливое и жесткое наказание. Ала качуу — это не традиция, это уголовно наказуемое преступление, и мы обязаны донести это до каждого человека в нашей стране, - сказал премьер Кыргызстана.

Кыргызстанцы решили провести митинг против насилия. В Бишкеке он пройдет у здания МВД, в Оше у здания ГУВД. Организаторы просят участников акции соблюдать социальную дистанцию, носить маски, иметь при себе санитайзеры и отказаться от политических лозунгов.

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