Сразу два района Алматы остались без света

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Обещают вернуть свет к 12.00 часам.
Утром 8 апреля один из районов Алматы был обесточен, передает zakon.kz.
Информацией об отключении пользователи стали делиться в соцсетях. Сообщается, что в Медеуском районе города обесточены дома, БЦ "Нурлы тау" и другие офисные здания.
В Управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы пояснили, что произошла авария на одной из подстанций.
Устраняем. Часть абонентов переподключили. До 12 часов всех подключим, - сообщили в ведомстве.
В Управлении городской мобильности сообщили, что без света остались потребители: мкр.Самал-1,2,3, Горный Гигант, Каменское Плато, район Трамплинов и часть Ремизовки. Общее количество физлиц - 9669; юрлиц – 462.
Света нет в Медеуском и Бостандыкском районах.
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