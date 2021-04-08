Сразу два района Алматы остались без света

Обещают вернуть свет к 12.00 часам.

Утром 8 апреля один из районов Алматы был обесточен, передает zakon.kz.

Информацией об отключении пользователи стали делиться в соцсетях. Сообщается, что в Медеуском районе города обесточены дома, БЦ "Нурлы тау" и другие офисные здания.

В Управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы пояснили, что произошла авария на одной из подстанций.

Устраняем. Часть абонентов переподключили. До 12 часов всех подключим, - сообщили в ведомстве.

В Управлении городской мобильности сообщили, что без света остались потребители: мкр.Самал-1,2,3, Горный Гигант, Каменское Плато, район Трамплинов и часть Ремизовки. Общее количество физлиц - 9669; юрлиц – 462.

Света нет в Медеуском и Бостандыкском районах.

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