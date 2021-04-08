На 30 млрд тенге подорожал проект по переводу ТЭЦ-2 в Алматы на газ 

Обоснование проекта модернизации ТЭЦ-2 в Алматы не прошло госэкспертизу.

Утверждение проекта по модернизации ТЭЦ-2 в Алматы отложено до мая, передает zakon.kz.

Как сообщает inAlmaty.kz, в ходе экспертизы к проекту возникли замечания. Его стоимость возросла более чем на 30 млрд тенге.

Одной из мер по дорожной карте для снижения выбросов является модернизация ТЭЦ-2. 5 апреля было получено отрицательное заключение по госэкспертизе технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта. В настоящее время нами и проектной организацией "КазНИПИЭнергопром" проводится работа по устранению данных замечаний. К концу следующей недели мы данные замечания исправим и снова будем заходить на госэкспертизу. Думаю, оптимистичные сроки ее окончания - это конец мая, - сказал управляющий директор по развитию и трансформации АО "Алматинские электрические станции" Серик Калиев.

По его словам, также разрабатывается Дорожная карта по строительству внешнего газопровода для работы алматинской ТЭЦ-2 на газе. По переводу на газ ТЭЦ-3 фонд "Самрук Казына" заканчивает процедуры по объявлению тендера на разработку ТЭО.

Стоимость проекта перевода ТЭЦ-2 на газ по последним данным возросла с 98 млрд до 131 млрд тенге. Это связано с уточнением по составу оборудования и другим мероприятиям. Финансово-экономическая часть проекта еще будет прорабатываться.

В Алматы ТЭЦ-2 планируют перевести на газ. Это делается для того, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду, снизить выбросы вредных веществ. Окончательный переход на газ ожидается к 2025 году. Отмечается, что первые котлы на газе на ТЭЦ-2 заработают в 2023 году.

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