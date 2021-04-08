Рекорды по заражениям COVID-19 в Казахстане. Как было в прошлом году

Пик заболеваний был летом 2020 года.

По состоянию на 8 апреля в Казахстане зарегистрировано 2 586 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Самое большое количество зараженных за сутки в Алматы (710), Нур-Султане (578) и Алматинской области (325). Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает zakon.kz.

Стоит отметить, что подобный "рекорд" был зафиксирован 8 июля 2020 года в Атырауской области. В тот день в регионе было выявлено 658 заболевших человека.

Таких показателей, которые наблюдаются сейчас в крупных городах страны, в 2020 году не было.

К слову, в прошлом году рост заболеваний был замечен с начала лета после режима ЧП и локдауна.

Так, июнь начался с 263 заболевших по всему Казахстану. Из них:

в Нур-Султане - 59;

в Алматы - 29;

в ЗКО - 27;

в Карагандинской области - 24;

в Мангистауской области - 19.

Количество заразившихся 30 июня выросло до 1604 человек. Из них:

в Атырауской области - 229;

Карагандинской области - 191;

в ЗКО - 149;

в Алматы - 113;

в Нур-Султане - 110.

Стоит отметить, что с 3 по 30 июня количество выявляемых бессимптомных носителей подсчитывалось отдельно от симптомных. Всего за этот период было выявлено 17 642 бессимптомных носителя. Позднее всех заболевших, независимо от формы протекания болезни, объединили в одну статистику.

Июль начался с 1509 заболевших КВИ. Из них:

в Атырауской области - 287;

в Алматы - 195;

в ЗКО - 112;

в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях - по 111 человек.

Пик выпал на 8 июля - 1962 зараженных по всему Казахстану. Из них:

в Атырауской области - 658;

в Алматы - 177;

в Карагандинской области - 150;

в Нур-Султане - 120;

в ВКО - 113.

30 июля в стране зарегистрировали 1289 случаев заражения. Из них:

в Нур-Султане - 226;

в Алматы - 211;

в ВКО - 111;

в Карагандинской области - 110;

в Павлодарской области - 84.

Спад по количеству заболевших начал намечаться с начала осени. Начало августа ознаменовалось 1069 заболевшими. Из них:

в Нур-Султане - 221;

в Алматы - 207;

в ВКО - 102;

в Карагандинской области - 88;

в ЗКО - 69.

31 августа по Казахстану было зарегистрировано 77 случаев заболевания.

Сейчас же ситуация с коронавирусом в стране ухудшается. Так, 8 апреля два региона страны перешли из "зеленой" зоны в "желтую".

В "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.⠀В "желтой" зоне остается Шымкент. И добавились Кызылординская, Павлодарская области.⠀В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

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