Ким Чен Ын заявил о тяжелейшем моменте в истории КНДР

Он призвал членов партии способствовать выполнению пятилетнего плана.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын признал, что нынешняя ситуация в КНДР складывается хуже, чем когда-либо, передает zakon.kz со ссылкой на британское издание The Independent.

Улучшение условий жизни народа (...) даже в тяжелейшей за все время ситуации, в которой нам приходится преодолевать небывалое количество испытаний, зависит от ячеек, низовых организаций партии, - сказал Ким Чен Ын на съезде секретарей партийных ячеек.

Он призвал членов партии способствовать выполнению пятилетнего плана.

Эксперты считают, что Ким Чен Ын переживает сейчас, возможно, самый трудный момент в жизни, из-за удара пандемии по экономике, санкций, введенных США, а также приближающегося десятилетия своего правления.

The Independent пишет, что на съезде партии в начале года он "продемонстрировал необычную откровенность", признав, что его планы по улучшению экономики не увенчались успехом. Одна из причин этого - санкции США и их стран-союзников, включая Южную Корею.

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