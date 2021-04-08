Нурлан Сауранбаев освобожден от должности в Администрации Президента

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Об этом сообщили в Акорде.
Нурлан Сауранбаев освобожден от должности, передает zakon.kz.
Распоряжением главы государства Сауранбаев Нурлан Ермекович освобожден от должности заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан, - сообщает Акорда.
Нурлан Сауранбаев занимал эту должность с января 2019 года.
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