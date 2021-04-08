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Нурлан Сауранбаев освобожден от должности в Администрации Президента

Фото: АП РК 8 апреля 2021, 11:25

Об этом сообщили в Акорде.

Нурлан Сауранбаев освобожден от должности, передает zakon.kz.

Распоряжением главы государства Сауранбаев Нурлан Ермекович освобожден от должности заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан, - сообщает Акорда.

Нурлан Сауранбаев занимал эту должность с января 2019 года.

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