Астанчанин выбил женщине два передних зуба за отказ потанцевать

Возбуждено уголовное дело.

В Нур-Султане почти шесть лет назад мужчина выбил женщине два передних зуба за отказ потанцевать. Все это время он находился в розыске, сообщает zakon.kz.

В ходе выяснения обстоятельств, мужчина признался, что в одном из столичных кафе по улице Ш.Валиханова он избил 40-летнюю женщину и сбежал.

Изрядно выпивший мужчина начал приставать к двум женщинам, находящимся в кафе и уговаривал их потанцевать с ним. Услышав в ответ отказ, оскорбленный мужчина ударил кулаком в лицо женщину и выбил ей два передних зуба. Испугавшись, что может понести наказание, он спешно покинул заведение. Позже он уехал к родственникам в поселок, - сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК. В настоящее время подозреваемый задержан.

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