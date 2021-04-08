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Безымянную улицу в Семее назовут в честь Назарбаева

Фото: Wikimapia 8 апреля 2021, 11:39

Постановление размещено на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения.

Проект совместного постановления подготовили акимат и маслихат Восточно-Казахстанской области "О наименовании составной части города Семей Восточно-Казахстанской области", передает zakon.kz.

Наименовать безымянную улицу в микрорайоне Карагайлы города Семей Восточно-Казахстанской области в проспект Нурсултана Назарбаева, - говорится в документе.

Постановление размещено на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 апреля.

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