Безымянную улицу в Семее назовут в честь Назарбаева

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Постановление размещено на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения.
Проект совместного постановления подготовили акимат и маслихат Восточно-Казахстанской области "О наименовании составной части города Семей Восточно-Казахстанской области", передает zakon.kz.
Наименовать безымянную улицу в микрорайоне Карагайлы города Семей Восточно-Казахстанской области в проспект Нурсултана Назарбаева, - говорится в документе.
Постановление размещено на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 апреля.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!