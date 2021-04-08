Астанчан попросили проводить ауызашар в кругу семьи

Священный месяц Рамадан в 2021 году начнется 14 апреля.

Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова попросила жителей столицы не нарушать карантинные ограничения в период месяца Рамадан, передает корреспондент zakon.kz.

Мы с глубоким уважением относимся к духовным чувствам верующих, однако пандемия составляет угрозу здоровью всех без исключения. В связи с этим Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султан рекомендует учесть и соблюдать все меры ограничительного характера, а именно не проводить коллективные мероприятия, в том числе и в домашних условиях. Это включает и членов семьи, друзей, которые могут приехать ради совместной трапезы или совместного времяпровождения. Этого допускать нельзя, - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Она напомнила, что в группе риска остаются люди старше 65 лет, в связи с чем рекомендовала проводить ауызашар только в кругу семьи.

Священный месяц Рамадан в 2021 году начнется 14 апреля. Священная ночь предопределения - Қадір түнi - с 9 на 10 мая. Ораза айт казахстанцы будут праздновать13 мая, а Курбай айт выпадает на 20-22 июля.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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