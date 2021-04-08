Села под Нур-Султаном спасают от воды

Мониторинг паводковой обстановки в регионе проводят с вертолета.

В поселке Коянды Акмолинской области проводятся спасательные работы. Еще в нескольких селах откачивают талую воду, передает zakon.kz.

В селе Коянды пристоличного Целиноградского района спасатели Акмолинской области и Нур-Султана ведут аварийно-спасательные работы по откачке талой воды трех жилых домах, которые подтопило талой водой. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Также ведутся работы по откачке талых вод в поселках Талапкер, Караоткель, Коянды, Арайлы, Каражар, Кызылжар, Акмол, Косшы, Кабанбай батыр, Кызылсуат и Жарлыколь Целиноградского района.

Мониторинг паводковой обстановки в регионе проводят с вертолета.

Ночью 7 апреля стало известно о том, что поселке Коянды затопило несколько домов.

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