Лавров высказался о паспорте вакцинации на территории ЕАЭС

Лавров прибыл в Нур-Султан.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел - заместителем премьера Мухтаром Тлеуберди высказался по поводу необходимости выработки общих правил для внедрения электронных паспортов вакцинации на территории ЕАЭС, передает корреспондент zakon.kz.

Разговоры о вакцинных паспортах идут давно. Они впервые начались в Европейском союзе и тогда дискуссия вызвала очень противоречивые комментарии, потому что нельзя допустить, я с этим согласен, чтобы вакцинные паспорта ограничивали права человека. В том числе право на передвижение, а именно такие задумки изначально в ЕС обсуждались, - сказал Лавров.

При этом он отметил, что сейчас это "каким-то образом обретает более разумные очертания".

Это дискуссия, но вопрос остается и нам необходимо и в рамках ЕАЭС вырабатывать общие правила, которые не будут ограничивать право на передвижение, и эти паспорта вакцинные должны нести только одну цель - показывать состояние здоровья обладателя этого документа, - считает глава МИД РФ.

В свою очередь заместитель премьер-министра РК - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди рассказал, что Евразийский банк развития уже создал платформу по цифровому отслеживанию вакцинации.

В данный момент у всех государств мира нет единого подхода по паспортам вакцинации, но на нашем пространстве Евразийский банк развития создал платформу по цифровому отслеживанию вакцинации. У нас есть своя платформа по отслеживанию ПЦР-тестирования. Мы обсуждали вопрос Лавровым, чтобы объединить эти платформы, - заключил Мухтар Тлеуберди.

8 апреля Сергей Лавров прибыл в Казахстан с рабочим визитом.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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