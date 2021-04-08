Геннадий Головкин впервые показал в соцсетях семью

Со спины.

Чемпион мира по боксу казахстанец Геннадий Головкин в честь своего 39-летия впервые показал жену и детей в соцсетях, передает zakon.kz.

Правда, снимок сделан со спины.

Чувствую себя благословенным. Все самое ценное со мной здесь и сейчас. С днем рождения меня, - гласит подпись под фото.

Известно, что у Геннадия и Алины Головкиных 3 детей: 12-летний сын Вадим (родился в апреле 2009 года), дочка, имя которой пара не раскрывает (родилась в сентябре 2017 года), и еще один сын (родился в январе 2019 года).

Головкины живут в окрестностях Лос-Анджелеса.

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