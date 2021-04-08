"Мы обеспечены работой на многие годы", - руководитель стройкомпании в СКО

Помимо жилья возводить в СКО будут и социальные объекты.

100 млрд тенге ежегодно будет получать СКО в рамках Комплексного плана развития региона. Немалая часть средств пойдет на сферу строительства. Планируют ввести в эксплуатацию 2,3 млн квадратных метров жилья. Это 21,7 тысяч квартир.

Нас, строителей, это, конечно, радует. Потому что мы обеспечены работой на многие годы. Но с другой стороны, это и большая ответственность. Нам многое предстоит сделать для того, чтобы эти планы воплотились в жизнь. У нас сегодня слабо работает строительная индустрия. Я думаю, что Комплексный план даст толчок для развития стройиндустрии, - отмечает председатель координационного совета Ассоциации строителей СКО, директор ТОО "Основание" Сергей Тимофеев.

По его словам, сейчас СКО завозит из других регионов песок, железобетон и кирпич. Проблему с последним решит кирпичный завод, который возводят в регионе. Над остальным, в том числе и над кадровым вопросом, надо думать уже сейчас, отмечает Сергей Тимофеев.

Комплексный план, конечно, дает уверенность молодым людям, что строительная отрасль будет обеспечивать работой и зарплатой. Так что можно смело идти в эту профессию. Конечно, это работа сложная, - считает Сергей Тимофеев.

Помимо жилья возводить в СКО будут и социальные объекты. Построят областную многопрофильную больницу, 47 медицинских объектов в районах, 16 школ. Также планируется строительство коррекционной школы-интерната для детей с особыми образовательными потребностями на 400 мест.

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