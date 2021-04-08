Нурлан Сауранбаев назначен председателем правления "КТЖ"

8 апреля он был освобожден от должности заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.

Нурлан Сауранбаев назначен председателем правления АО "НК "Қазақстан темір жолы", передает zakon.kz.

Решением правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" Сауранбаев Нурлан Ермекович назначен на должность председателя правления АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы". Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Как сообщили в департаменте по связям с общественностью АО "ФНБ «Самрук-Қазына", нового руководителя АО "КТЖ" сегодня представил коллективу председатель правления фонда Алмасадам Саткалиев.

Сегодня, 8 апреля, Нурлан Сауранбаев был освобожден от должности заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.

С 2018 года пост председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" занимал Сауат Мынбаев. В январе текущего года сообщалось, что он проходит лечение после полученной во время занятий спортом травмы. В "КТЖ" отмечали, что его здоровью ничего не угрожает.

Сауранбаев Нурлан Ермекович родился в 1967 году.

Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова - экономист; Центр обучения нефтяной промышленности ЭНИ-Аджип Милан (Италия) - магистр нефтяного администрирования; Национальный университет обороны им. Первого Президента РК - Лидера нации, магистратура - специальность "Военное и государственное управление".

Трудовой стаж начинал с поста генерального директора компании "Енбек". В разные годы занимал должности директора ДП "Пассажирские перевозки" РГП "Казахстан темир жолы", первого вице-президента ОАО "АНПЗ", управляющего директора по транспортировке нефти, управляющего директор по сервисным проектам АО "Национальная компания "КазМунайГаз", вице-министра индустрии и новых технологий РК, заместителя министра обороны, акима Шымкента. С января 2019 года занимал пост заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.

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